Общество

В Пензе ищут подрядчика для нанесения разметки краской

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В Пензе ищут подрядчика, который нанесет горизонтальную разметку краской на 33 улицах и участках дорог. Начальная стоимость контракта составляет 4 млн 85 тыс. рублей.

В перечень вошли дороги от улицы Аустрина до «Пензарыбы», от проспекта Победы до улицы Строителей, от трассы М-5 до поселка Камыши-Хвощи, участок за остановкой «Улица 8 Марта», а также улицы Клары Цеткин, Бийская (от АЗС до границы города), Воровского, Демьяна Бедного (от улицы Пархоменко до Перовской), Егорова, Железнодорожная, Заводская, Клочкова, Компрессорная (от улицы Можайской до Совхозной, 12, корп. 3), Либерсона, Медицинская, Молодежная, Молодогвардейская, Насосная, Нахимова, Рабочий Порядок, Саранская, Сосновая, Старо-Черкасская, Стрелочная, Тиражная, Фурманова.

Разметку краской также нанесут в проезде Баумана, 5-м Виноградном проезде, Кузнечном переулке, Первомайском переулке и в поселке Победа.

Заявки от организаций, готовых выполнить работу, принимают до 2 июня. Согласно документации, размещенной на сайте госзакупок, на нанесение разметки отведут 21 день с момента подписания контракта.

Ранее стало известно, что в Пензе на ремонт ряда улиц потратят 140 млн 176 тыс. рублей. Асфальт обновят на Красной (от улицы Кураева до Карла Маркса), Володарского (от Максима Горького до Карла Маркса), на улицах Калинина и Гагарина и других.

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