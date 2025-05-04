Остановочный павильон у «Коллажа» оставят без крыши

04.05.2025 | 12:40

Пензенцы не могут спрятаться от плохой погоды в большом остановочном павильоне рядом с ТРЦ «Коллаж» на проспекте Строителей. У конструкции отсутствуют стены и крыша.

«Благоустройте, пожалуйста, остановочный павильон: ни крыши, ни стен! Ни в какое время года невозможно укрыться от ненастий!» - пожаловалась пензячка в телеграм-канале главы города Олега Денисова.

Ответ женщине поступил от представителя управления ЖКХ.

«В настоящее время переоборудовать остановочный пункт на проспекте Строителей у ТЦ «Коллаж» нет возможности», - сообщили горожанке.

По словам представителя управления, вопрос рассмотрят в следующем году и, возможно, проблему решат.

Ранее стало известно, что в Пензе до 1 июля должны установить 8 новых остановочных павильонов. Конструкции изготовят из стальных труб, профлиста и ветрозащитных панелей с трех сторон.