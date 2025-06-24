В Пензенской области продлено действие плана «Ковер»

24.06.2025 | 22:24

Действие плана «Ковер» на территории Пензенской области снова продлено, небо закрыто до 00:00, сообщил губернатор Олег Мельниченко в 21:55 вторника, 24 июня.

«Задерживаются два рейса в Москву (аэропорты Домодедово и Шереметьево) и обратные, рейс из Санкт-Петербурга, рейс в Минеральные Воды», - написал глава региона на своих страницах в соцсетях.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в пензенском аэропорту ввели утром во вторник, 24 июня.

Затем в Минобороны сообщили, что с 8:05 до 12:50 дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 2 - над территорией Пензенской области. Пострадавших и разрушений нет, уточнил губернатор.

Действие плана «Ковер» продлили до 21 часа.

В 16:42 Олег Мельниченко сообщил о еще 2 сбитых на территории Пензенской области беспилотниках.