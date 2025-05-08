В Кузнецке заложили основание будущего мемориала погибшим на СВО

08.05.2025 | 13:59

В четверг, 8 мая, в Кузнецке в сквере на улице Ленина открыли памятный знак на месте будущего мемориала воинам, погибшим в ходе СВО.

«Сегодня мы заложили основание будущего мемориала героям специальной военной операции, чтобы ни одно имя не было потеряно и забыто, чтобы имена наших земляков были поименованы в граните и золоте.

Здесь будут увековечены имена кузнечан и ребят из Кузнецкого района. Это будет общий мемориал, и в следующем году мы сможем воплотить основной замысел в реальность. Он будет соответствовать масштабу и подвигу наших героев-земляков. Это будет место, куда дети и внуки наших ребят будут приходить и помнить подвиг своих предков», - написал в своем телеграм-канале глава города Сергей Златогорский.

Ранее он подчеркивал, что такие мемориалы строятся на народные средства. «Бюджет там будет присутствовать, но, наверное, и люди должны вносить свой вклад, чтобы все было как положено», - отмечал глава города.

С подробной программой празднования Дня Победы в Кузнецке можно ознакомиться здесь.