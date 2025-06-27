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Общество

У живущих без газа на Аустрина, 152, пензенцев осталось 2 выхода

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В Пензе жители дома № 152 на улице Аустрина должны будут установить бойлеры, чтобы появилась горячая вода. Им запретили пользоваться газовыми колонками.

Проблему обсудили в пятницу, 27 июня, на сессии городской думы. Ее затронул депутат Александр Васильев.

«Да, около 50 лет они пользовались газовыми колонками, все у них было хорошо, но вдруг пошла обратная тяга», - объяснил замглавы администрации Пензы Ильдар Усманов.

Проверка специалистов показала, что опасная ситуация возникла из-за ошибки при строительстве дома. Греть воду прежним способом больше нельзя. Теперь, по словам Усманова, у жильцов есть 2 выхода.

Первый - подключить дом к централизированной сети. Однако это дорого, бюджет жильцов вряд ли рассчитан на такое. Второй вариант - установить в квартирах бойлеры.

Депутат усомнился в способности электропроводки дома выдержать такую нагрузку. Усманов отметил, что заменить проводку можно в рамках капремонта.

«Изначально был разговор о том, что могут начинать (установку бойлеров. - Прим. ред.). Если увидят, что проблема возникает с проводкой, то они уже будут принимать решение о необходимости замены», - пояснил Ильдар Усманов.

Без газовых колонок жители Аустрина, 152, остались в октябре. Первоначально предлагалось установить в доме один общий бойлер.

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