В Пензе так и не решили проблему с газом на Аустрина, 152

30.10.2024 | 16:41

Жители дома № 152 на улице Аустрина, которым запретили пользоваться газовыми колонками, не оставляют попыток достучаться до власти.

«Когда включат газ? Этот вопрос беспокоит больше всего на данный момент...» - написал пользователь Евгений И. на странице губернатора во «ВКонтакте».

Представитель регионального правительства напомнил мужчине, что многоквартирный дом построили в 1974 году и при разработке проектно-сметной документации газовые колонки не предусматривались.

«Существующая система вентиляции в доме не отвечает санитарным нормам и правилам. Необходимо провести реконструкцию (переоборудование) вентиляционной системы. В настоящее время идет согласование с уполномоченными органами по вопросу подготовки технического заключения, а также его дальнейшей реализации. В связи с этим конкретные сроки решения данного вопроса пока не могут быть определены», - говорится в ответе.

Из-за запрета на использование колонок люди потеряли возможность подогревать воду, в распоряжении есть только холодная, что доставляет массу неудобств.

Проблему обсуждали на комиссии в городской думе 15 октября. Депутат Александр Трутнев тогда поинтересовался у и. о. начальника городского управления ЖКХ Александра Савенкова, как будут помогать горожанам с Аустрина, 152, оказавшимся в таких жестких условиях, и грозят ли аналогичные трудности жителям других домов.

«Решается вопрос о приобретении внутридомового бойлера для обеспечения горячей водой. Я думаю, это не единичный случай, но конкретного списка нет, сейчас ведется работа по обследованию домов», - пояснил Савенков.