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Общество

Названы адреса в Пензе, где на 2 недели отключат горячую воду

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С 16 по 29 июня на нескольких улицах Пензы отключат горячую воду. Как пояснили в ресурсоснабжающей организации, причиной являются гидравлические испытания.

ГВС не будет по следующим адресам:

- ул. Красная Горка, 36, 37а, 39/56;

- ул. Куйбышева, 34Б, 36;

- ул. Тамбовская, 35;

- ул. Калинина, 61, 63/37;

- Малый проезд Свердлова, 6 (пожарно-спасательная часть № 3);

- ул. Богданова, 7 (прокуратура Пензенской области), 14, 19 (музыкальная школа № 1), 34, 51а, 53 (поликлиника).

Ранее стало известно, что с 16 по 30 июня отключат горячую воду жителям более 20 домов в Терновке.

В тех же числах не будет горячей воды в центре Пензы, на Шуисте, Северной Поляне, у автовокзала, на КПД, Пензе-IV, в Заводском районе, а также вблизи памятника Победы.

А с 23 июня до 7 июля без горячей воды останутся микрорайоны ГПЗ, Маяк и Маньчжурия.

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