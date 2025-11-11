В Пензе курьера обязали вернуть деньги женщине, продавшей квартиру

Суд вынес приговор 19-летнему жителю Чувашии, который помог мошенникам обмануть 75-летнюю пензячку более чем на 2 млн рублей.
Весной 2024 года аферисты, представившись сотрудниками полиции и Центробанка, убедили женщину продать 2-комнатную квартиру на улице Вяземского и все деньги положить на «безопасный счет».
Молодой человек выступил в роли курьера, забрал у пенсионерки 2 438 500 рублей и на самолете доставил незнакомому мужчине в Москву. За свою работу он получил 41 000 рублей.
«Подсудимый вину признал, полностью согласился с предъявленным обвинением», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.
При этом он объяснил, что познакомился с подельниками в онлайн-игре и начал за вознаграждение забирать деньги у людей в разных городах. В Пензе он снял квартиру, на встречу с пенсионеркой пришел в медицинской маске и капюшоне, а после визита сразу улетел.
«При назначении наказания суд учел, что до совершения этого преступления подсудимый не привлекался к уголовной ответственности, но позже был судим за совершение аналогичного мошенничества в Ижевске», - рассказали в пресс-службе судебной системы Пензенской области.
По совокупности приговоров курьеру назначили 3 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он должен будет вернуть женщине деньги.
Новости по теме
- Каменец поплатился за затягивание срока отправки в армию
- Совершивший госизмену зареченец обжаловал приговор в Верховном суде
- В Русском Камешкире исчезла свалка после вмешательства прокуратуры
- Пензячка получит 250 000 рублей после ДТП с ЗИЛом
- Пензенца оштрафовали за перевод денег общественному движению
- Полицейские напомнили, какие данные банковских карт нельзя называть
- Планировавшего игорный бизнес кузнечанина отправили в колонию
- Пензенец засудил УК «Эконом» за поврежденный снегом Opel
- В полиции рассказали о запуске детских сим-карт
- Вере Фейгиной вновь продлили срок пребывания под стражей
Последние новости
- В Сердобске молодой мужчина погиб после ссоры с сожительницей
- Совершивший госизмену зареченец обжаловал приговор в Верховном суде
- Пензенца оштрафовали за перевод денег общественному движению
- У кузнечанина в машине нашли пистолет с патронами
- Двух пензенских адвокатов обвинили в мошенничестве на 2,7 млн рублей
- Пензячка потеряла больше 300 000 руб. из-за «звезды» из Южной Кореи
- Планировавшего игорный бизнес кузнечанина отправили в колонию
- В Пензенской области иностранец попытался подкупить полицейского
- В Пензенской области четверых мужчин лишили гражданства
- 16-летняя девушка пыталась сбыть наркотик на станции Арбеково
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!