В Пензе курьера обязали вернуть деньги женщине, продавшей квартиру

11.11.2025 | 17:59

Суд вынес приговор 19-летнему жителю Чувашии, который помог мошенникам обмануть 75-летнюю пензячку более чем на 2 млн рублей.

Весной 2024 года аферисты, представившись сотрудниками полиции и Центробанка, убедили женщину продать 2-комнатную квартиру на улице Вяземского и все деньги положить на «безопасный счет».

Молодой человек выступил в роли курьера, забрал у пенсионерки 2 438 500 рублей и на самолете доставил незнакомому мужчине в Москву. За свою работу он получил 41 000 рублей.

«Подсудимый вину признал, полностью согласился с предъявленным обвинением», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

При этом он объяснил, что познакомился с подельниками в онлайн-игре и начал за вознаграждение забирать деньги у людей в разных городах. В Пензе он снял квартиру, на встречу с пенсионеркой пришел в медицинской маске и капюшоне, а после визита сразу улетел.

«При назначении наказания суд учел, что до совершения этого преступления подсудимый не привлекался к уголовной ответственности, но позже был судим за совершение аналогичного мошенничества в Ижевске», - рассказали в пресс-службе судебной системы Пензенской области.

По совокупности приговоров курьеру назначили 3 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он должен будет вернуть женщине деньги.