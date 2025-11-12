Прокуратура добилась освещения пешеходного перехода на ул. Попова

На улице Попова после вмешательства прокуратуры осветили пешеходный переход. Пензенцы долго ждали, когда он станет безопасным.
Еще 26 сентября в телеграм-канале PenzaInform появился пост жительницы Западной Поляны. Она рассказала, что переход у дома № 48 оборудован дополнительным освещением, но оно не подключено, из-за чего в темное время суток увидеть людей на дороге трудно.
30 сентября представитель управления ЖКХ сообщил: информация направлена в адрес профильных специалистов. Однако к 29 октября проблему не устранили. Пешеходы продолжали рисковать жизнью.
В итоге в дело вмешалась прокуратура. Была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что из строя вышел светильник. Несмотря на наличие заявок от Управления ЖКХ Пензы, специалисты горэлектросети своевременно его не заменили.
«В свою очередь, орган местного самоуправления должный контроль за надлежащим исполнением обществом своих обязательств в рамках исполнения муниципального контракта на обслуживание сетей не осуществлял», - сообщили в областной прокуратуре.
Руководителю горэлектросети и начальнику управления ЖКХ были внесены представления. Нарушения устранили, теперь переход освещен.
Новости по теме
- На освещение нового сквера в Маньчжурии выделили 0,5 млн рублей
- В Пензе курьера обязали вернуть деньги женщине, продавшей квартиру
- В Русском Камешкире исчезла свалка после вмешательства прокуратуры
- Планировавшего игорный бизнес кузнечанина отправили в колонию
- Пензенец получил штраф за полет в Мокшанском районе
- Напавший с ножом на подростка в Пензе был пьян
- В Пензе пенсионерку осудили за 12 преступлений
- Пешеходный переход на улице Попова не стал безопаснее
- На трассе М-5 после вмешательства прокуратуры залатали ямы
- В «Буртасах» для безопасности тренировок обновили освещение
Последние новости
- Каменец поплатился за затягивание срока отправки в армию
- В Пензе отметил 99-летие участник Великой Отечественной войны
- В Русском Камешкире исчезла свалка после вмешательства прокуратуры
- В Пензенском зоопарке поселилась зебра-циркачка
- Пензячка получит 250 000 рублей после ДТП с ЗИЛом
- В Лунинском районе женщина вышла замуж за участника СВО ради выплат
- В Белинском районе отец и сын ушли на СВО и погасили долги
- Пензенец засудил УК «Эконом» за поврежденный снегом Opel
- В Сердобском районе сотрудники ДПС помогли растерянной женщине
- Редкое явление: россияне будут наблюдать «бобровую луну»
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!