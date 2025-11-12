Прокуратура добилась освещения пешеходного перехода на ул. Попова

12.11.2025 | 13:45

На улице Попова после вмешательства прокуратуры осветили пешеходный переход. Пензенцы долго ждали, когда он станет безопасным.

Еще 26 сентября в телеграм-канале PenzaInform появился пост жительницы Западной Поляны. Она рассказала, что переход у дома № 48 оборудован дополнительным освещением, но оно не подключено, из-за чего в темное время суток увидеть людей на дороге трудно.

30 сентября представитель управления ЖКХ сообщил: информация направлена в адрес профильных специалистов. Однако к 29 октября проблему не устранили. Пешеходы продолжали рисковать жизнью.

В итоге в дело вмешалась прокуратура. Была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что из строя вышел светильник. Несмотря на наличие заявок от Управления ЖКХ Пензы, специалисты горэлектросети своевременно его не заменили.

«В свою очередь, орган местного самоуправления должный контроль за надлежащим исполнением обществом своих обязательств в рамках исполнения муниципального контракта на обслуживание сетей не осуществлял», - сообщили в областной прокуратуре.

Руководителю горэлектросети и начальнику управления ЖКХ были внесены представления. Нарушения устранили, теперь переход освещен.