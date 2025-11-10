В Русском Камешкире исчезла свалка после вмешательства прокуратуры

10.11.2025 | 16:59

В Русском Камешкире исчезла несанкционированная свалка мусора после того, как один из местных жителей лично пожаловался на нее прокурору Пензенской области.

В результате проверки выяснилось, что администрация Русско-Камешкирского сельсовета не убирает контейнерную площадку рядом с домом № 20 на улице Лермонтова, из-за чего территорию заполнили твердые коммунальные отходы.

Главе администрации сельсовета было внесено представление. После этого ситуация разрешилась.

«Нарушения устранены, выполнена уборка контейнерной площадки, несанкционированная свалка ликвидирована», - сообщили в прокуратуре области.

Ранее на улице Ново-Казанской в пензенской Маньчжурии территорию вблизи детского сада № 57 «Матрешка» расчистили от мусора. Для этого тоже пришлось вмешаться прокуратуре.