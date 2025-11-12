В р. п. Башмаково подростку выплатят 30000 рублей за укус собаки

15-летнему жителю р. п. Башмаково выплатят 30 000 рублей за нападение безнадзорной собаки.
В феврале подросток возвращался домой после учебы. На улице Калинина у дома № 10 к нему подбежало животное и укусило за правую ногу.
«Несовершеннолетний испытал сильный болевой и эмоциональный шок, в ГБУЗ «Башмаковская РБ» ему была оказана необходимая медицинская помощь», - сообщили в областной прокуратуре.
Проверка показала, что случившееся стало следствием бездействия органов местного самоуправления. Они не принимали должных мер по отлову собак без владельцев.
Прокуратура направила иск в суд, чтобы администрация Башмаковского района компенсировала пострадавшему моральный вред. Требования были удовлетворены.
Ране в Лунинском районе прокуратура добилась, чтобы 8-летней девочке выплатили 40 000 рублей после укуса безнадзорной собаки.
Новости по теме
- Прокуратура добилась освещения пешеходного перехода на ул. Попова
- В Пензе курьера обязали вернуть деньги женщине, продавшей квартиру
- В Пензе запрещены захоронения домашних животных
- В Русском Камешкире исчезла свалка после вмешательства прокуратуры
- Планировавшего игорный бизнес кузнечанина отправили в колонию
- Пензенец получил штраф за полет в Мокшанском районе
- Напавший с ножом на подростка в Пензе был пьян
- В Пензе пенсионерку осудили за 12 преступлений
- На трассе М-5 после вмешательства прокуратуры залатали ямы
- В России хотят ограничить число домашних животных в квартирах
Последние новости
- Прокуратура добилась освещения пешеходного перехода на ул. Попова
- Каменец поплатился за затягивание срока отправки в армию
- В Пензе отметил 99-летие участник Великой Отечественной войны
- В Русском Камешкире исчезла свалка после вмешательства прокуратуры
- В Пензенском зоопарке поселилась зебра-циркачка
- Пензячка получит 250 000 рублей после ДТП с ЗИЛом
- В Лунинском районе женщина вышла замуж за участника СВО ради выплат
- В Белинском районе отец и сын ушли на СВО и погасили долги
- Пензенец засудил УК «Эконом» за поврежденный снегом Opel
- В Сердобском районе сотрудники ДПС помогли растерянной женщине
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!