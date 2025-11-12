Из жизни

В р. п. Башмаково подростку выплатят 30000 рублей за укус собаки

15-летнему жителю р. п. Башмаково выплатят 30 000 рублей за нападение безнадзорной собаки.

В феврале подросток возвращался домой после учебы. На улице Калинина у дома № 10 к нему подбежало животное и укусило за правую ногу.

«Несовершеннолетний испытал сильный болевой и эмоциональный шок, в ГБУЗ «Башмаковская РБ» ему была оказана необходимая медицинская помощь», - сообщили в областной прокуратуре.

Проверка показала, что случившееся стало следствием бездействия органов местного самоуправления. Они не принимали должных мер по отлову собак без владельцев.

Прокуратура направила иск в суд, чтобы администрация Башмаковского района компенсировала пострадавшему моральный вред. Требования были удовлетворены.

Ране в Лунинском районе прокуратура добилась, чтобы 8-летней девочке выплатили 40 000 рублей после укуса безнадзорной собаки.

Источник — фото pxhere.com
