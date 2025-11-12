Криминал

В Тамалинском районе пьяный отец ранил сына ножом за его заботу

В Тамалинском районе осудили 45-летнего местного жителя, ударившего 18-летнего сына ножом.

Вечером 20 апреля житель села Варварино в нетрезвом состоянии собрался ехать на машине к знакомому в Московскую область. Молодой человек запретил ему садиться за руль и держал родителя сзади, чтобы тот не вышел из дома.

Со злости отец схватил кухонный нож и ударил сына в верхнюю часть бедра правой ноги. Раненый, тот все равно не отпустил агрессора, не давая сесть в машину.

«Вину в совершенном преступлении подсудимый признал», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Мужчине назначили наказание в виде 240 часов обязательных работ.

Источник — фото прокуратуры области
