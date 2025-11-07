Планировавшего игорный бизнес кузнечанина отправили в колонию

Вступил в силу приговор в отношении 39-летнего кузнечанина, пытавшегося подкупить сотрудника ФСБ.
В планах мужчины было организовать игорный бизнес на территории Кузнецка. Он хотел, чтобы силовик предупреждал его о проверках, и был готов платить за услугу 300 000 рублей ежемесячно.
31 мая кузнечанин в Пензе встретился с сотрудником ФСБ и отдал ему 150 000 рублей. Вторую половину суммы он намеревался вручить после извлечения незаконного дохода.
В момент передачи денег мужчину задержали, сообщили в областном управлении ФСБ России.
Изначально кузнечанина приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима, однако суд апелляционной инстанции смягчил наказание до 4 лет.
