Пензенцу запретили катать людей в лодке

13.11.2025 | 10:50

В Пензе транспортный прокурор запретил эксплуатацию маломерного судна марки «Волжанка-51». Владельца поймали на коммерческой перевозке пассажира.

Пензенец прокатил в лодке человека в июне 2025 года в районе набережной Суры. При этом разрешительных документов у него не было.

Приволжская транспортная прокуратура потребовала запретить владельцу перевозить пассажиров до получения соответствующей лицензии. Первомайский районный суд рассмотрел иск надзорного органа и удовлетворил его.

Кроме того, судоводителя привлекли к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии.

«Исполнение решения суда находится на контроле», - сообщили в транспортной прокуратуре.