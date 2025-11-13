Пензенцу запретили катать людей в лодке

В Пензе транспортный прокурор запретил эксплуатацию маломерного судна марки «Волжанка-51». Владельца поймали на коммерческой перевозке пассажира.
Пензенец прокатил в лодке человека в июне 2025 года в районе набережной Суры. При этом разрешительных документов у него не было.
Приволжская транспортная прокуратура потребовала запретить владельцу перевозить пассажиров до получения соответствующей лицензии. Первомайский районный суд рассмотрел иск надзорного органа и удовлетворил его.
Кроме того, судоводителя привлекли к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии.
«Исполнение решения суда находится на контроле», - сообщили в транспортной прокуратуре.
