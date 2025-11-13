Из жизни

Пензенцу запретили катать людей в лодке

Печать
Telegram

В Пензе транспортный прокурор запретил эксплуатацию маломерного судна марки «Волжанка-51». Владельца поймали на коммерческой перевозке пассажира.

Пензенец прокатил в лодке человека в июне 2025 года в районе набережной Суры. При этом разрешительных документов у него не было.

Приволжская транспортная прокуратура потребовала запретить владельцу перевозить пассажиров до получения соответствующей лицензии. Первомайский районный суд рассмотрел иск надзорного органа и удовлетворил его.

Кроме того, судоводителя привлекли к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии.

«Исполнение решения суда находится на контроле», - сообщили в транспортной прокуратуре.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото транспортной прокуратуры
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети