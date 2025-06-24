Артезианская вода поможет сердцу и сосудам в летний зной

24.06.2025 | 16:41

Лето - время отпусков и отдыха, но также и роста нагрузки на организм. Жара способствует обезвоживанию, сгущению крови и повышению артериального давления, что особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В этот период важно уделять внимание правильному питьевому режиму, и артезианская вода «Ключ здоровья» может стать хорошим выбором для поддержания здоровья сердца.

Она добывается из глубоких подземных источников, защищенных от загрязнений и богатых полезными минералами. В ее состав входят магний, калий, кальций и другие микроэлементы, играющие важную роль в работе сердечно-сосудистой системы:

- магний способствует нормализации сердечного ритма, снижает артериальное давление и уменьшает риск образования тромбов;

- калий поддерживает водно-солевой баланс, что крайне важно для стабильной работы сердца, особенно в жару. Он также помогает снизить давление и предотвратить развитие аритмии;

- кальций укрепляет стенки сосудов, делая их более эластичными и устойчивыми к повреждениям.

Кроме того, артезианская вода «Ключ здоровья» благодаря своей природной чистоте не только утоляет жажду, но и способствует выведению токсинов из организма, что также положительно сказывается на работе сердца.

Регулярное употребление артезианской воды помогает снизить риск развития гипертонии, улучшить кровообращение, поддержать водно-солевой баланс в организме.

Медики рекомендуют пить воду регулярно, небольшими порциями в течение дня. При этом не стоит дожидаться чувства жажды - оно сигнализирует об уже начавшемся обезвоживании.

Воду лучше хранить в прохладном месте, но избегать чрезмерно низких температур.

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