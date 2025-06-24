25 июня в Пензенской области ожидается кратковременный дождь

24.06.2025 | 21:00

В среду, 25 июня, в Пензенской области будет переменная облачность. По всей территории прогнозируется кратковременный дождь, местами гроза, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с юго-запада со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на среду термометры покажут +9...+14 градусов, дождь и гроза ожидаются в отдельных районах.

Днем на улице потеплеет до +18...+23. В ночь на четверг в прогнозе +9...+14 градусов и кратковременный дождь, возможна гроза.

В народном календаре 24 июня - Петр Солнцеворот: дни становятся короче, ночи удлиняются. На Руси говорили, что солнце поворачивается на зиму, а лето - на жару.

Прогноз на всю рабочую неделю можно посмотреть здесь.