Пензенцы лишатся горячей воды из-за испытаний труб на Окружной

24.06.2025 | 14:35

Со среды, 25 июня, до вторника, 8 июля, тепловики проведут гидравлические испытания трубопроводов в микрорайоне Окружная. Многие пензенцы на это время останутся без горячей воды.

Под отключения попадут дома по следующим адресам:

- ул. Ватутина, 8, 10;

- ул. Краснова, 45, 119;

- ул. Калинина, 117а, 119а, 119Б, 121, 123;

- ул. Кижеватова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19Б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 33, 33а, 35, 37;

- ул. Воронова, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 18а, 24;

- ул. Силикатная, 18, 20;

- ул. Российская, 29, 31, 41, 45, 47;

- 1-й проезд Красные Кирпичики, 3;

- 3-й проезд Лобачевского, 4, 6.

Также без горячей воды останутся социальные объекты:

- дворец спорта «Энигма» (ул. Калинина, 115);

- корпус областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко (ул. Краснова, 60);

- диализный центр (ул. Краснова, 60Б);

- центр образования № 1 (ул. Воронова, 16);

- детсад № 7 (ул. Воронова, 4);

- детсад № 59 (ул. Кижеватова, 7);

- детсад № 150 (ул. Российская, 37);

- школа № 65 (ул. Воронова, 20);

- школа № 32 (ул. Кижеватова, 13);

- школа № 46 (ул. Российская, 53);

- школа № 28 (ул. Краснова, 19);

- магазин «Спар» (ул. Кижеваторва, 8);

- медцентр «Здоровье» (ул. Кижеватова, 23Б);

- МУП-19 (ул. Воронова, 14а).

С 23 июня по той же причине отключено ГВС на Шуисте и Пензе-IV.