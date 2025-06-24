В пензенском аэропорту изменено расписание из-за плана «Ковер»

24.06.2025 | 11:33

В связи с введением плана «Ковер» изменено расписание полетов на вторник, 24 июня, сообщил директор пензенского аэропорта Юрий Осколков.

Самолет из Москвы в Пензу должен прибыть в 14:50. Вылет из Пензы в Москву намечен на 15:40.

Запланированное время прибытия воздушного судна из Петербурга в Пензу - 15:50, вылета в Петербург - 16:30, уточнили в телеграм-канале областного правительства.

О том, что 24 июня в пензенском аэропорту ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, в Росавиации сообщили в 9:20.

Также временно закрыты аэропорты в Тамбове и Саратове, административных центрах соседних регионов.