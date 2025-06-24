Сетевое издание|18+|Вторник|24 июн 2025|13:31
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Дождь |

Общество

Выяснилось, на что детям разрешают тратить деньги в интернете

Печать
Telegram

В России формируются новые принципы детского онлайн-шопинга, показывает опрос ВТБ. Согласно его результатам, родители готовы оформлять банковские продукты и давать разрешение на покупки в интернете, но только при наличии ограничений и контроля за тем, что именно приобретают дети.

Треть жителей Приволжского федерального округа (ПФО) считают оптимальным возрастом для начала самостоятельных покупок в интернете 14-15 лет. В целом большинство (75%) называет возраст от 10 лет и старше приемлемым для первых онлайн-трат.

Более половины опрошенных либо уже завели своим детям отдельные банковские карты, либо готовы это сделать при условии установления лимитов по расходам (25% и 30% соответственно). Еще 20% согласны выпустить карту или платежный стикер для подростков старше 14 лет. Лишь 9% респондентов не планируют оформлять финансовые продукты для детей.

С покупками ребенка в интернете без разрешения сталкивались многие приволжане: 8% отметили, что подобные ситуации возникали неоднократно, еще 20% - что они были единичными.

Около 60% жителей ПФО считают допустимыми онлайн-траты детей до 14 лет на книги и образовательные подписки. 44% всех опрошенных не возражают против онлайн-покупок одежды. Менее трети одобряют расходы на музыкальные сервисы, четверть - траты на внутриигровые покупки, и только 5% родителей разрешают донаты блогерам.

Наиболее популярные способы проверки детских трат - родительский контроль в банковских приложениях (64%) и СМС-уведомления о транзакциях (52%). Половина приволжан также устанавливает лимиты и запреты на покупки.

Большинство опрошенных (71%) считают, что ответственность за финансовое поведение детей в интернете лежит на родителях. 6% придерживаются мнения, что владельцы онлайн-платформ обязаны внедрять меры защиты и механизм подтверждений.

* Опрос был проведен в июне среди 1 500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pxhere.com
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте