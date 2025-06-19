«Созвездие» предлагает своим жителям прибрежный комфорт

19.06.2025 | 09:29

ЖК «Созвездие» рядом с набережной в Спутнике предлагает особый образ жизни, где современный комфорт сочетается с активным отдыхом у воды.

Жители смогут проснуться в просторной квартире с панорамными окнами и видом на озеро, затем позавтракать в ресторане на набережной и пойти купаться в открытом бассейне на пляже под утренними лучами солнца.

В паре минут от бассейна - кабельный вейк-парк, в жаркую погоду там можно поучиться стоять на вейке и выполнять различные трюки. Есть и другой вариант - взять в аренду сапборд или яхту.

Вечером можно поиграть с друзьями в футбол, волейбол или стритбол на оборудованной умной площадке либо отправиться на велопрогулку по набережной и тропе здоровья. А позже - устроить романтический ужин в прозрачной купольной беседке под звездным небом.

«Созвездие» - это не просто дома, а продуманная экосистема для жизни у воды. Здесь можно купить квартиру в возводимом корпусе или выбрать сданный и получить ключи сразу после покупки.

Застройщик предлагает особые условия: действуют программы рассрочки, ипотека со сниженной ставкой.

Больше о проекте расскажут в офисах продаж, телефон 8 (8412) 28-28-20. Подробные условия покупки - на сайте termodom-pnz.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Застройщик - ООО СЗ «Созвездие», проектные декларации на наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.