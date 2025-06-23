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Происшествия

Стало известно, кто пострадал в ДТП в районе Ахунского переезда

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Появилась информация о пострадавших в серьезном ДТП в районе Ахунского переезда. В воскресенье, 22 июня, там лоб в лоб столкнулись две иномарки.

По предварительным данным, авария случилась в 14:10, ее участниками стали BMW 325iA с 22-летним водителем и Нуundаi Sоlаris с 51-летней женщиной за рулем.

Автомобилистку госпитализировали с травмами. Молодого человека, управлявшего BMW, и его 19-летнего пассажира отпустили после оказания медпомощи.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.

Ранее в Сети появилась запись момента аварии. На кадрах с видеорегистратора запечатлено, как один из участников выезжает на встречную полосу, где сталкивается с другой машиной. От сильного удара автомобили разнесло в стороны, детали разлетелись по дороге.

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Источник — фото TG-канала «Дорожная обстановка Пензы»
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