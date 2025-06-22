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Происшествия

В Сети появились кадры жесткого ДТП в районе Ахунского переезда

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В Пензе в воскресенье, 22 июня, в Железнодорожном районе города случилось жесткое ДТП с участием двух машин.

По словам очевидцев, автомобили столкнулись лоб в лоб между Ахунским переездом и поворотом на трассу М-5 в сторону Чемодановки.

В Сети появились кадры жесткого ДТП в районе Ахунского переезда

На опубликованных в Сети кадрах видно, что обе машины получили серьезные повреждения, у них разбиты передние части. По дороге разлетелись детали. На место съехались спецслужбы.

Также запечатлен мужчина, лежащий на обочине, ему пытаются оказать помощь.

Очевидцы рассказали, что перед столкновением один из водителей создавал опасные ситуации. Травмы получили несколько человек, больше всего пострадала девушка.

Официальной информации пока нет.

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Источник — видео и фото TG-канала «Дорожная обстановка Пензы»
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