Момент ДТП в районе Ахунского переезда попал на видео

22.06.2025 | 21:10

В Сети появилась запись момента серьезного ДТП, случившегося в воскресенье, 22 июня, в районе Ахунского переезда.

Видеорегистратор зафиксировал, как один из участников дорожного движения выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с другой машиной.

От сильного удара автомобили разнесло в разные стороны, детали разлетелись по дороге. Указано время - 14:22.

Ранее очевидцы опубликовали фото и видео с мужчиной, лежащим на проезжей части, и машинами спецслужб. По словам свидетелей, перед столкновением один из водителей создавал опасные ситуации. Травмы получили несколько человек, больше прочих пострадала девушка.

Официальной информации об инциденте пока нет.