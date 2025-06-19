В Пензе приведут в порядок мемориал «Афганские ворота»

19.06.2025 | 11:54

В Пензе отремонтируют мемориал «Афганские ворота». Об этом в четверг, 19 июня, в своих аккаунтах в соцсетях сообщил председатель гордумы Денис Соболев.

По его словам, вопрос уже решается.

«Ранее мемориал находился в собственности у общественной организации ветеранов Афганистана, которая и возвела его на средства благотворителей. Теперь памятный комплекс передан на баланс города», - пояснил Соболев.

Идет оформление документов, содержать объект будут за счет бюджета областного центра.

В ближайшее время мемориал и территорию вокруг него приведут в порядок. Работами займется «Пензавтодор».

Горожан давно огорчало состояние мемориала. В июне 2022-го один из местных жителей заметил белые и зеленые потеки на вставках из металла и призвал ответственных решить проблему. В мае 2023-го просьбу повторил уже другой пензенец. В начале лета того же года сотрудники «Пензавтодора» очистили мемориал.