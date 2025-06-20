На дорогах в микрорайоне Арбеково нанесли разметку термопластиком

20.06.2025 | 13:58

В ночь на пятницу, 20 июня, в Пензе дорожники восстановили разметку на улицах Рахманинова, Стасова, Тернопольской, Минской, Одесской, Кронштадтской, Ульяновской, сообщили в пресс-службе администрации города.

Также специалисты работали на Большой Бугровке, улицах Островского, Тимирязева, на проспекте Строителей, в проезде Байдукова, на участке от Окружной до Ленинского лесхоза.

«Нанесение линий с помощью термопластика проводит МБУ «Пензавтодор» в рамках муниципального задания. В настоящее время горизонтальная разметка восстановлена в объеме 360 км», - рассказали в мэрии.

Восстанавливать разметку на улицах Пензы собираются ежедневно. График работ будет зависеть от погодных условий.

Ранее сообщалось об обновлении разметки на улице Кураева (между улицами Володарского и Кирова), где в прошлом году стало 3 полосы вместо 2. Теперь там на 2 участках официально разрешили стоянку.