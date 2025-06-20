Прогноз на 21 июня: пензенцев ждет дождь и днем, и ночью

20.06.2025 | 20:30

В субботу, 21 июня, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. Ожидается умеренный дождь, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с северо-запада со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на субботу на улице будет +7...+12 градусов. В прогнозе небольшой, местами умеренный дождь.

Днем термометры покажут +14...+19.

В ночь на субботу снова похолодает до +7...+12 градусов, пройдет дождь.

В народном календаре 21 июня - Федор Колодезник. На Руси подмечали: «Федор Стратилат грозами богат». Если раскаты грома были особенно громкими, то хорошей погоды ждали не скоро.