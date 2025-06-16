Состояние скейт-парка в Кузнецке обсудили на планерке в администрации

16.06.2025 | 19:35

Состояние скейт-парка в Кузнецке, расположенного около вокзала, обсудили на планерке в городской администрации в понедельник, 16 июня.

Ранее местная молодежь пожаловалась, что площадка оставляет не лучшее впечатление. «Уже давно за ним не следят даже. Возможна ли постройка нового скейт-парка? Мы все ездим в Пензу кататься, потому что тут ни градусов, ни нормальных рамп. А это очень затратно и неудобно», - рассказали кузнечане. Их пост с фотографиями был размещен в телеграм-канале PenzaInform.

На планерке главе Кузнецка Сергею Златогорскому доложили о жалобе, а также просьбах молодежи построить веревочный парк и велодром.

«С одной стороны, его [скейт-парк] поддерживать надо, а с другой - его в это ужасное состояние приводят не силы природы. Поэтому построить-то можно что угодно, не ломать бы желательно. Тогда было бы все хорошо», - прокомментировал он.

Подчиненные доложили Сергею Златогорскому, что в концепцию благоустройства города заложено создание площадки для паркура.

«Будет развитие. Только вот пользование должно быть соответствующее», - резюмировал глава города.