В выходные в Пензенской области будет холодно и дождливо

20.06.2025 | 15:12

В выходные Пензенская область останется во власти обширного циклона. Северо-западный ветер принесет в регион холодный и влажный воздух, предупредили в Приволжском УГМС.

В субботу ожидаются дожди, ночью похолодает до +16, днем столбик термометра поднимется до отметки +17.

В воскресенье прогнозируется небольшое улучшение погоды. Фронтальная облачность циклона переместится, поэтому осадки должны ослабеть. Однако температура останется меньше климатической нормы - около +19 днем.

«В понедельник атмосферное давление повысится, осадки прекратятся и температурный режим немного повысится», - пообещали синоптики.

Ранее сообщалось, что до конца июня температура в Пензенской области останется на несколько градусов ниже климатической нормы. На погоду повлияют циклоны и атмосферные фронты.