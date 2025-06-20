В выходные в Пензенской области будет холодно и дождливо

В выходные Пензенская область останется во власти обширного циклона. Северо-западный ветер принесет в регион холодный и влажный воздух, предупредили в Приволжском УГМС.
В субботу ожидаются дожди, ночью похолодает до +16, днем столбик термометра поднимется до отметки +17.
В воскресенье прогнозируется небольшое улучшение погоды. Фронтальная облачность циклона переместится, поэтому осадки должны ослабеть. Однако температура останется меньше климатической нормы - около +19 днем.
«В понедельник атмосферное давление повысится, осадки прекратятся и температурный режим немного повысится», - пообещали синоптики.
Ранее сообщалось, что до конца июня температура в Пензенской области останется на несколько градусов ниже климатической нормы. На погоду повлияют циклоны и атмосферные фронты.
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