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Общество

В Пензе синхронизируют работы на теплосетях «Т Плюс» и ремонт дорог

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Генеральный директор ПАО «Т Плюс» Павел Сниккарс и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко договорились о синхронизации ремонта дорог и плановых работ на тепловых сетях в Пензе. Соглашение было подписано 19 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

В Пензе синхронизируют работы на теплосетях «Т Плюс» и ремонт дорог

Подобный подход к работе будет применяться также при реализации проектов и программ разного уровня, направленных на модернизацию городской инфраструктуры. Это позволит сократить количество мест летних раскопок, что положительно скажется на транспортной ситуации в городе.

Также в рамках соглашения правительство Пензенской области и «Т Плюс» усилят взаимодействие для повышения качества и надежности теплоснабжения.

В Пензе синхронизируют работы на теплосетях «Т Плюс» и ремонт дорог

Стороны совместно разработают и реализуют мероприятия по подготовке Пензы к отопительному сезону 2025/26, в том числе возьмут под особый контроль исполнение управляющими организациями обязанностей по подготовке внутридомовых систем к зиме.

Реклама. Заказчик - ПАО «Т Плюс», ИНН 6315376946.

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Источник — фото предоставлено «Т Плюс»
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