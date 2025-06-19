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Общество

Объяснено появление «кургузых уродцев» на улицах Пензы

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Работы по кронированию, санитарной обрезке, омоложению деревьев проводятся в Пензе в соответствии со всеми действующими нормативами и именно так, как должны выполняться. Об этом заявил замначальника управления ЖКХ Александр Савенков.

По просьбе Центра управления регионом он прокомментировал жалобы горожан на неэстетичный вид деревьев, подвергшихся экзекуции.

«Некоторые не выжили, другие стали кургузыми уродцами», - отметили пензенцы.

В пример они привели деревья на улицах Куйбышева и Захарова.

«Основной причиной того, что дерево плохо переносит данные виды работ, является заражение. Изначально уже дерево было больное. Такие работы, как кронирование, также негативно сказались на его состоянии, и дереву было сложно справиться уже», - пояснил Александр Савенков.

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Источник — фото ЦУРа
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