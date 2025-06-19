20 июня в Пензенской области пройдет дождь

19.06.2025 | 21:00

В пятницу, 20 июня, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах - гроза, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с запада со скоростью 9-14 м/с.

В ночь на пятницу температура воздуха опустится до +6...+11 градусов. Прогнозируется дождь, возможна гроза.

Днем термометры покажут +15...+20.

В ночь на субботу снова будет +6...+11 градусов. Как и днем, пройдет небольшой, местами умеренный дождь, вероятна гроза.

В народном календаре 20 июня - Федот Страж. На Руси верили: если в этот день гремит гром, следует ждать долгой ненастной погоды.