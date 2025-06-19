Сетевое издание|18+|Четверг|19 июн 2025|21:43
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Дождь |

Общество

20 июня в Пензенской области пройдет дождь

Печать
Telegram

В пятницу, 20 июня, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах - гроза, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с запада со скоростью 9-14 м/с.

В ночь на пятницу температура воздуха опустится до +6...+11 градусов. Прогнозируется дождь, возможна гроза.

Днем термометры покажут +15...+20.

В ночь на субботу снова будет +6...+11 градусов. Как и днем, пройдет небольшой, местами умеренный дождь, вероятна гроза.

В народном календаре 20 июня - Федот Страж. На Руси верили: если в этот день гремит гром, следует ждать долгой ненастной погоды.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте