18.06.2025 | 22:00

В четверг, 19 июня, пензенцев ждет дождливый день. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью термометры покажут +6...+11 градусов, днем +18...+23. Ветер будет дуть с запада, местами со скоростью до 14 метров в секунду.

Ожидается переменная облачность, в большинстве районов пройдет кратковременный дождь, а в некоторых гроза.

Ранее синоптики сообщили, что жара в регион вернется не скоро. До конца июня температура в Пензенской области останется на несколько градусов ниже климатической нормы.

19 июня в народном календаре - Ларион Пропольник. Предки верили, что резкое похолодание в этот день предвещает скорое потепление.