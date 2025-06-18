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Общество

В Пензе открыли памятную доску погибшему выпускнику колледжа

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В Пензе на здании колледжа современных технологий переработки и бизнеса открыли мемориальную доску выпускнику Александру Родионову. Он героически погиб в возрасте 33 лет, выполняя боевые задачи в зоне СВО в январе 2023 года, и был посмертно награжден орденом Мужества.

На церемонии присутствовали родители и сын бойца, педагоги и студенты, а также неравнодушные горожане.

После открытия доски в учебном заведении провели урок мужества. На нем родственники бойца поделились своими воспоминаниями. Они рассказали, как жил Александр Родионов, чем увлекался, о чем мечтал и к чему стремился.

В Пензе открыли памятную доску погибшему выпускнику колледжа

«Урок позволил студентам не только узнать больше о героическом поступке выпускника, но и задуматься о ценности мира, долге и патриотизме», - подчеркнули в региональном филиале фонда «Защитники Отечества».

Во вторник, 10 июня, в Малой Сердобе открыли 2 мемориальные доски участникам специальной военной операции, погибшим при исполнении служебного долга, - Сергею Грачеву и Тимуру Саликову.

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Источник — фото регионального филиала фонда «Защитники Отечества»
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