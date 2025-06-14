15 июня в Пензенской области ожидаются гроза и тепло до +25

14.06.2025 | 15:22

По прогнозам специалистов Приволжского УГМС, в воскресенье, 15 июня, в Пензенской области ожидается переменная облачность.

Высока вероятность кратковременного дождя, а местами - грозы.

Ночью южный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Днем он сменит направление на юго-восточное и усилится до 9-14 м/с.

Ночью температура воздуха прогнозируется в пределах +8...+13 градусов. Днем термометр покажет +20...+25.

Согласно народным приметам, 15 июля облачный рассвет таил в себе перемену погоды с хорошей на пасмурную, а резкий ночной ветер нес резкое похолодание и дожди. Обилие комаров и мошкары считалось предвестником сухой и теплой погоды.