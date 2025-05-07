Стала известна программа мероприятий 9 мая в Заречном

07.05.2025 | 20:12

В Заречном празднование 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнется в 9:30 с возложения цветов к Обелиску Победы. Программу мероприятий обнародовала администрация закрытого города.

В 10:00 зареченцев приглашают на площадь Ленина на торжественное открытие праздника «Мы воспеваем Победу! Мы воспеваем Мир!».

С 10:30 до 13:00 в центральном парке будут работать интерактивные творческие, спортивные и концертные площадки.

В 18:30 у Обелиска Победы объявят Минуту молчания.

В 20:30 в зоне отдыха «Лесная» начнется концертная программа «Музыка Великой Победы». После нее запустят праздничный салют.

Ранее сообщалось, что в этом году в Заречном отказались от традиционного места финала праздника (центральный стадион). Его перенесли в зону отдыха «Лесная». В администрации ЗАТО объяснили это желанием изменить формат мероприятия на «Теплый вечер у воды».