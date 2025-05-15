Общество

В Пензе завершили ремонт плотины в Арбекове

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В Пензе закончили ремонт гидротехнического сооружения, которое располагается в районе улицы Стасова, на Верхнем пруду около клинической больницы № 6.

Подрядчик укрепил откос плотины с помощью посева травы. В 2024-м отремонтировали и восстановили ковш, водопроводящую трубу, крепление площадки входного оголовка, донный выпуск.

Кроме того, отводящий канал расчистили от ила и растительности, обустроили выходную часть водосбросного сооружения, обновили ледозащитную конструкцию со служебным мостиком.

В Пензе завершили ремонт плотины в Арбекове

«Также заменены грунт, инженерная часть ГТС, приведены в порядок бетонные и водозадерживающие сооружения. Заасфальтирована располагающаяся на гребне плотины дорога», - сообщили в администрации города.

В Пензе завершили ремонт плотины в Арбекове

Дорога предназначена для спецтехники. Гребень плотины не является прогулочной зоной, за ограждение запрещено выходить. Любое нарушение целостности конструкции может иметь печальные последствия.

В Пензе завершили ремонт плотины в Арбекове

Гидротехническое сооружение построили в 1984 году. Его ремонт провели впервые. Для этого потребовалось передать объект в собственность города.

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Источник — фото администрации города
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