В Заречном капитально отремонтируют обсерваторию

В Заречном стартовал капитальный ремонт обсерватории Центра детского технического творчества. О работах рассказал глава города Алексей Костин.
По его словам, старый купол уже демонтировали, сейчас идет сборка нового. На смотровой площадке в башне установят современный телескоп.
«Купол будет раскрываться с двух сторон, чтобы можно было направить телескоп в нужную сторону и наблюдать за небесными явлениями», - написал Алексей Костин на своих страницах в соцсетях.
Саму башню внутри тоже отремонтируют.
«Проведем здесь дополнительное отопление, выведем освещение. Немного поднимем смотровую площадку, чтобы детям было удобнее наблюдать за звездами», - добавил глава города.
Все работы должны завершиться в августе. Занятия астрономического объединения в модернизированной обсерватории начнутся уже в следующем учебном году.
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