В Заречном капитально отремонтируют обсерваторию

16.05.2025 | 10:40

В Заречном стартовал капитальный ремонт обсерватории Центра детского технического творчества. О работах рассказал глава города Алексей Костин.

По его словам, старый купол уже демонтировали, сейчас идет сборка нового. На смотровой площадке в башне установят современный телескоп.

«Купол будет раскрываться с двух сторон, чтобы можно было направить телескоп в нужную сторону и наблюдать за небесными явлениями», - написал Алексей Костин на своих страницах в соцсетях.

Саму башню внутри тоже отремонтируют.

«Проведем здесь дополнительное отопление, выведем освещение. Немного поднимем смотровую площадку, чтобы детям было удобнее наблюдать за звездами», - добавил глава города.

Все работы должны завершиться в августе. Занятия астрономического объединения в модернизированной обсерватории начнутся уже в следующем учебном году.