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Общество

На Суворова снова провалился асфальт на месте работ полугодовой давности

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На улице Суворова в Пензе, напротив головного офиса Сбербанка, снова провалился асфальт на проезжей части - рядом с пешеходным переходом.

Пока яма имеет небольшие размеры. Ее фотография появилась в Сети в среду, 11 июня.

27 мая провал был на самой зебре. 28-го его уже огородили, а затем оперативно засыпали щебнем и заасфальтировали.

На Суворова снова провалился асфальт на месте работ полугодовой давности

8 декабря прошлого года на этом участке улицы Суворова случилась авария на сетях, на дороге забил фонтан. Как объяснили ресурсники, из-за движения грунта в связи с морозом повредилась чугунная труба диаметром 600 миллиметров. Без воды тогда осталась половина Пензы.

Из-за ремонтных работ меняли схемы движения общественного транспорта, участок улицы Суворова закрывали от улицы Кулакова до улицы Плеханова.

Прорыв на сетях удалось устранить только к вечеру 9 декабря. К утру 10-го числа частично завершили восстановление покрытия и открыли движение по одной полосе в каждом направлении. К 17:00 того же дня администрация города отчиталась, что доступны все полосы.

«Работы по восстановлению нарушенного благоустройства в качестве подрядной организации выполняло муниципальное бюджетное учреждение «Пензавтодор». Сотрудники МБУ отсыпали участок песком и щебнем, уложили два слоя асфальта», - уточняли в мэрии.

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Источник — фото Марины Петровны, «Дорожная обстановка Пензы»
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