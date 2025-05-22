Алиментщикам-должникам хотят запретить покупать квартиры и авто

22.05.2025 | 08:14

Минюст РФ и Федеральная служба судебных приставов предложили ввести новые ограничения для злостных должников-алиментщиков. Инициативы были высказаны на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

Первый замминистра юстиции России Евгений Забарчук в своем выступлении сообщил, что сейчас уже накоплен ряд предложений по воздействию на недобросовестных алиментщиков и идет дальнейшая работа в этом направлении.

«Мы будем активно прорабатывать запрет таким лицам на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, запрет на приобретение недвижимого имущества и транспортных средств, запрет на постановку недвижимого имущества на государственный кадастровый учет и регистрацию прав», - цитируют замминистра «Известия».

Кроме того, список может быть дополнен запретом работать на госслужбе и даже покупать билеты повышенной комфортности на самолет и поезд.

Также предлагается ограничить должников в возможности брать кредиты и займы (кроме целевых), которые будут направлены на погашение задолженности. А Минюст прорабатывает вопрос о возможности запрета им открывать счета в банках.

С 25 мая в России начнет действовать государственный реестр злостных должников, в который войдут как минимум 190 тысяч человек. Сейчас обсуждается вопрос, стоит ли размещать в нем фотографии неплательщиков алиментов.