В соседнем с Пензенской областью регионе введен режим «Ковер»

23.04.2025 | 08:47

В среду, 23 апреля, в 7:30 в соседней с Пензенским регионом Ульяновской области ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Режим «Ковер» действует также в Казани и Нижнекамске.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это приоритет», - говорится в сообщении Росавиации.

По данным Минобороны РФ, за ночь дежурными средствами ПВО уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. 3 из них сбиты в Тульской области, по 2 - в Белгородской и Курской, по 1 - в Брянской, Калужской, Орловской областях и в Республике Крым.

8 апреля около 21:00 в Сердобском районе были сбиты 2 беспилотных летательных аппарата. Режим «Ковер» вводился в двух соседних регионах - Саратовской и Ульяновской областях.

18 апреля ограничения на взлет и посадку самолетов действовали в Саратовской области.

UPD: в 9:00 ограничения в аэропорту Ульяновска были сняты.