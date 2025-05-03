В Пензе временно закрыли движение транспорта по улице Славы

03.05.2025 | 14:57

В Пензе с 3 по 5 мая закрыт проезд транспорта по улице Славы от Кирова до Урицкого в связи с ремонтом колодцев.

«Данные работы необходимы для обеспечения городской системы водоснабжения и водоотведения, а также благоустройства дорожного полотна», - пояснили причину перекрытия движения в ресурсоснабжающей организации.

Утром в субботу, 3 мая, министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев собрал на улице Славы представителей органов власти и предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

Обсуждая тему ремонта дорог, он оценил работу ресурсников как неудовлетворительную и поручил ускорить ее темп и повысить качество.

Ранее стало известно, что в районе набережной ведутся работы на сетях водоснабжения и канализации, а жители жалуются на неприятный запах.