Авиарейсы из Пензы в Екатеринбург отменили

13.05.2025 | 13:07

Рейсы из Пензы в Екатеринбург отменены с 14 мая до 24 сентября 2025 года, сообщили в пензенском аэропорту.

Самолеты в уральский город и обратно начали летать с 3 января 2024 года.

Маршрут заявлялся как субсидируемый, то есть часть стоимости перелета должна вноситься из регионального бюджета. Такие билеты обычно дешевле стандартных.

Рейс в Екатеринбург был запланирован по средам.

Когда-то пензенцы уже имели и утрачивали возможность добираться туда по воздуху. Так, в конце 2023-го директор аэропорта Юрий Осколков рассказывал, что последний перелет из областного центра в Екатеринбург состоялся около 30 лет назад.