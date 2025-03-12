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Общество

Ремонт подземного перехода на пр. Победы пообещали скоро завершить

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В Пензе ремонт подземного перехода у завода «Электроприбор» предполагают завершить в этом году.

Незаконченное обновление вызывает возмущение у многих пензенцев. В некоторые дни переход затапливает, и жители города, пользующиеся им, вынуждены мочить ноги. В Сети пользователи часто спрашивают власти, когда специалисты вернутся на объект и завершат работы.

«Интересно, к 9 Мая проспект Победы в порядок приводить собираетесь. Вы и подземный переход имеете в виду у школы или просто бордюры покрасите?» - задал вопрос подписчик телеграм-канала PenzaInform.

На обращение мужчины ответил представитель управления ЖКХ города.

«В текущем году работы по ремонту подземного пешеходного перехода на проспекте Победы планируется завершить до конца лета», - сообщил он.

К обновлению подземного перехода приступили в 2023-м и хотели закончить его в сентябре того же года. Однако срок сдачи объекта перенесли на первый квартал 2024-го из-за задержки доставки стройматериалов.

Затем выяснилось, что специалистам помешали воды неизвестного происхождения. В проектно-сметную документацию нужно было внести изменения. Все это стало причиной очередного перенесения сроков открытия перехода: ожидалось, что объект сдадут в сентябре 2024-го.

Кроме того, администрация города расторгла договор с подрядчиком из-за недобросовестного выполнения им работ и стала искать нового.

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