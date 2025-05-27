Пензенец без прав сел за руль и искалечил пешехода на ул. Лермонтова

27.05.2025 | 14:10

19-летнего жителя Пензы ждет скамья подсудимых за то, что он, управляя машиной, изувечил человека.

Парень не имел водительских прав, но у него была собственная тонированная «Лада-Гранта». 10 января он поднимался по улице Лермонтова к Советской и на нерегулируемом переходе у художественного училища сбил мужчину.

34-летний пешеход получил многочисленные травмы. Вред, нанесенный его здоровью, квалифицировали как тяжкий.

На владельца «Гранты» возбудили уголовное дело. Он признал вину.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд Пензы», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.