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Из жизни

У Пензенского зоопарка пешеходам стало опаснее пересекать дорогу

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У входа в Пензенский зоопарк на улице Красной исчезли «лежачие полицейские». На это обратили внимание горожане.

Искусственные неровности на дороге заставляли автомобилистов снижать скорость у перехода, по которому дорогу пересекает множество пешеходов, в том числе детей. Однако в прошлом году конструкции частично разрушились, и автомобили, едущие со стороны Тамбовской к улице Свердлова, беспрепятственно пролетали участок.

У Пензенского зоопарка пешеходам стало опаснее пересекать дорогу

Теперь элементы принудительного снижения скорости и вовсе исчезли.

«С какой целью убрали «лежачие полицейские» на Красной, рядом с зоопарком?» - обратился один из жителей областного центра в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».

У Пензенского зоопарка пешеходам стало опаснее пересекать дорогу

Ответ дали в городском управлении ЖКХ.

«Искусственные неровности вблизи здания № 10 на улице Красной были разрушены в ходе эксплуатации. В связи с этим было принято решение о демонтаже данных объектов на зимний период для беспрепятственной механической очистки дороги на ул. Красной от снега и наледи», - говорится в письме, подписанном начальником управления Владимиром Сорокопудовым.

Восстановить возвышения проезжей части пообещали весной.

Аналогичная ситуация наблюдалась на том же участке дороги в 2017 году. «Лежачие полицейские» потеряли несколько секций, и автомобилисты стали проезжать без снижения скорости. После жалоб горожан элементы восстановили.

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