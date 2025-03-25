На водопровод от Терновки до ГПЗ планируют потратить более 672 млн

25.03.2025 | 19:26

Во вторник, 25 марта, на портале госзакупок стартовал открытый конкурс по поиску подрядчика, который построит водопровод от микрорайона Терновка до улицы Измайлова.

Начальная (максимальная) стоимость контракта - 672 828 060 рублей. Заказчиком выступает городское управление капитального строительства.

21 марта глава Пензы Олег Денисов подписал постановление о направлении данной суммы УКСу частями: 101 500 000 - в 2025 году, 289 180 800 - в 2026-м и 282 147 260 - в 2027-м. Изначально эти деньги предполагалось потратить на содержание и ремонт дорог по линии УЖКХ.

Водопровод планируют строить в период с 1 мая 2025-го по 9 июня 2027 года в несколько этапов: до ноября этого года будут идти подготовительные работы, 1-й этап основных работ завершится к июню 2026-го, 2-й - к марту 2027-го.

Около 5 миллионов рублей из вышеназванной суммы планируют потратить на последующее благоустройство территории.