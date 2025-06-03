На ул. Кураева нанесли новую разметку и разрешили парковку

03.06.2025 | 10:30

В ночь с 2 на 3 июня на улице Кураева в Пензе изменилась схема организации дорожного движения. Речь идет об участке от Володарского до Кирова.

Новая разметка предполагает парковку параллельно краю проезжей части в 4 местах, сообщили в ГБУ «Безопасный регион».

«Теперь стоянка официально разрешена в имеющихся уширениях в районе строений № 4 и 12 по ул. Кураева и № 29 и 37 по ул. Московской», - уточнили в ведомстве.

При этом в остальных местах остановка по-прежнему будет запрещена. Нарушения правил дорожного движения здесь фиксируют камеры.

Знаки, соответствующие новой разметке, установят 4 июня.