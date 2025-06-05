Глава СКР заинтересовался ДТП с детьми в Городищенском районе

05.06.2025 | 13:05

В Пензенской области проводят доследственную проверку по факту ДТП с детьми в Городищенском районе, сообщили в СК РФ.

Авария произошла в среду, 4 июня, на 692-м километре трассы М-5, вблизи села Павло-Куракино. В 16:00 столкнулись фургон «Газель» под управлением 25-летнего мужчины и Ford Transit, за рулем которого был 64-летний водитель.

В микроавтобусе было 13 детей. В ДТП травмы получили 3 его пассажирки - девочки 2014 года рождения. Двух из них доставили в больницу. Одной медики оказали помощь на месте.

Последствия аварии устраняли сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра. Они стабилизировали автомобиль, отключили аккумулятор.

«Деблокирование пострадавших не потребовалось», - пояснили в ГБУ «ППСЦ».

ДТП привлекло внимание главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Он поручил руководителю регионального СУ СКР Владимиру Игнатенкову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.