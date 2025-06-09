Стало известно, когда отступит жара: прогноз на неделю

09.06.2025 | 16:42

На этой рабочей неделе жара начнет сдавать свои позиции в Пензенской области. Уже во вторник станет чуть прохладнее, заверили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Антициклон уступит зону влияния полю пониженного атмосферного давления. Область окажется во власти атмосферного фронта. Пройдут грозовые дожди», - сообщила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

По ее словам, ветер поменяет свое направление с южной четверти на северную, из-за чего в регион начнет поступать более прохладная воздушная масса. Температура воздуха существенно понизится.

«Подобный характер погоды сохранится до конца рабочей недели», - уточнила Светлана Иванкова.

Если во вторник уличные термометры покажут до +31 градуса (хотя местами +20...+25), то со среды за окном будет +21...+26.