Происшествия

В Городищенском районе в ДТП попал автобус с детьми

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В среду, 4 июня, в Городищенском районе в ДТП попал микроавтобус с детьми. Есть пострадавшие.

По предварительным данным, в 16:00 на 692-м километре трассы М-5 столкнулись автомобиль ГАЗ под управлением 25-летнего мужчины и автобус Ford Transit, за рулем которого был 64-летний водитель.

В ДТП травмы получили 3 пассажирки микроавтобуса - девочки 2014 года рождения. Двоих из них доставили в медучреждение. Одной медики оказали помощь на месте.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщили в областной ГАИ.

27 января 2021 года в Бековском районе в ДТП попал школьный автобус, который вез 21 ребенка из села Хованщино в школу № 2 поселка Беково. В его бок въехал автомобиль «Нива».

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Источник — фото областной ГАИ
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