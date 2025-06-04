В Городищенском районе в ДТП попал автобус с детьми

04.06.2025 | 18:16

В среду, 4 июня, в Городищенском районе в ДТП попал микроавтобус с детьми. Есть пострадавшие.

По предварительным данным, в 16:00 на 692-м километре трассы М-5 столкнулись автомобиль ГАЗ под управлением 25-летнего мужчины и автобус Ford Transit, за рулем которого был 64-летний водитель.

В ДТП травмы получили 3 пассажирки микроавтобуса - девочки 2014 года рождения. Двоих из них доставили в медучреждение. Одной медики оказали помощь на месте.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщили в областной ГАИ.

27 января 2021 года в Бековском районе в ДТП попал школьный автобус, который вез 21 ребенка из села Хованщино в школу № 2 поселка Беково. В его бок въехал автомобиль «Нива».